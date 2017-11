“Egy Half-Life játékot szerettem volna fejleszteni, de nem akartam újra a belső nézetű lövöldék talaján mozogni, melyet a Valve már megtett. Tudtam, hogy sosem leszek képes felnőni ahhoz, amit létrehoztak. Szóval úgy döntöttem, más irányt veszek és egy felülnézetes játékot hozok létre, mely kombinálja a Half-Life elemeit valami könnyebben hozzáférhetővel, mint a Lego Star Wars, vagy a Hotline Miami” - mondta alkotásáról Owen Deery.

Hogy ez mennyire sikerült neki, most Ti is leellenőrizhetitek, ráadásul ingyen, de adományozhattok is a készítőnek némi pénzmagot. A letöltésért erre tessék, ja és persze videónk is van.