Az Apple nemrég leplezte le új zászlóshajóját, az iPhone X-et – elgondolkoztál már azon, milyen gépet rakhatsz össze az árából? Ilyet!

A csúcskategóriás mobiltelefonok sosem voltak olcsók, ez alól az Apple iPhone X (fun fact: nem ájfón eksz, hanem ájfón ten a helyes kiejtés) sem kivétel. Egyből két kiszerelésben kapható a minden földi jóval felszerelt kütyü, van egy 64 GB-os 379.990 pénzért, meg egy 256 GB-os 439.990 jó magyar forint ellenében. Az árcédula láttán pedig elgondolkoztunk azon, hogy milyen gépet rakhatnánk össze ugyanennyi, vagy kevesebb pénzből. Na, nem leszünk igazságtalanok, az olcsóbik modell költségkeretéből fogunk gazdálkodni, egyetlen kitétel az volt, hogy a kész konfiguráció joggal érdemelje meg a “gamer” plecsnit. Minor spoiler: a végén még marad is pénz sörre. Sok sörre. Vagy játékra/perifériára/pizzára ha nem múltál el 18, vagy netán absztinenciát fogadtál volna. Lássuk! Videokártya Kicsit babrálunk a sorrenden, és most nem a processzor, hanem a videokártya kiválasztásával kezdjük. Mi más is lehetne, mint egy Nvidia GTX 1080. Mielőtt jön a prüszkölés, nem vagyok fanboy, AMD pártiaknak ott lenne a a Vega, (nem az RX580 nyomába sem ér az ajánlottunknak) ha elérhető lenne vagy emberi áron beszerezhetnénk. De hogy modellt is mondjunk, a Gigabyte Geforce GTX 1080 G1 Gamingre esett a választásunk, amit 185-190 ezer forint közöt meg is kaphatunk. Ezzel az iPhone GPU-jának cirka 350 GFLOPS teljesítményére “csak” harmincnégyszeresen verünk rá a GTX 1080 kb. 11800 GFLOPS számítókapacitásával.

Processzor Valahol azonban kompromisszumot is kell kötnünk, hogy azért beleférjünk a keretbe, úgyhogy nem célzunk a csillagok felé, maradunk a földön egy jó kis Intel i5 processzorral. Választottunk az Intel Core i5-7600, locked, azaz nem húzható processzora, ami még minden igényt kielégít, ha játékról van szó, és nagyjából 65.000 forintért a mienk is lehet. AMD rajongóknak ezzel nagyjából azonos teljesítményű választás lehet a Ryzen 5 1600, kb 72.000 forint ellenében. Alaplap Persze ezeket megfelelő deszkára is kell ültetni, ahol egyetlen szempont a “mini” alaplapok elkerülése volt (ilyen rasszista vagyok), hogy a jövőben még több memóriát szuszakolhassunk majd beléjük. Költségkeretünk már most alaposan megcsappant, de azért még belefér egy Gigabyte B250-HD3P (cirka 25 ezer) az Intel processzor alá, vagy egy MSI B350 Gaming Plus (30 ezer alatt kicsivel) az AMD hatmagos jószágának.

Memória Egyre jobban fogy a pénzünk, de 8 GB RAM alá semmiképp sem mehetünk, de hál' istennek innentől már nem kell két irányba gondolkozni. Szóval mindenki megkapja a Kingston HyperX Fury Black 2 modulos készletét, mely 2666Mhz-en ketyeg 15ns késleltetéssel az erős középmezőnybe sorolható. A gyártó idehaza amúgy is igen népszerű, ár-érték arányban jó ajánlatokat tud felmutatni, bár még így is megkérik az árát, 28 ezer forint környékén már beszerezhető ez is. Merevlemez Bármennyire szeretnénk SSD-t gyömöszölni a konfigurációba, a játékoknak hely kell. Ha neked ez nem szempont, lelked rajta, de mi a Seagate Firecuda 1 TB tárhelyű változata mellett tesszük le a voksunkat, mely a gyakran használt fájloknak fenntartott 8 GB flash bufferrel afféle SSD-HDD hibridnek is felfogható és 128 MB cache-sel bőven hozza a kötelezőt, még ha alacsony fordulatszámon is, de 20 ezer alatt már a mienk is lehet. Tápegység Tápegységen nem spórolunk, de ésszerű határokon belül mozgunk továbbra is: a Corsair CS550M PSU-ja tökéletes választás két szempontból is: egyrészt megkapta a 80+ Gold minősítést ami már jónak számít, másrészt moduláris felépítésű, így a fölösleges kábeleket nem kell dugdosni meg elvezetni sem. Ha nem fontos a modularitás, akkor az erre szánt 25 ezer forintos költségkeretből más, esetleg nagyobb teljesítményű, vagy más általad kedveltebb gyártótól is találhatsz megfelelőt.