A kriptopénz-bányászatról már írtunk korábban, cikkünkben javarészt a Bitcoint és a folyamat mögötti elméletet veséztük ki, de a lényeg igaz az Ethereumra is. Utóbbi algoritmusainak megrágcsálásában pedig a GPU-k voltak a nagymenők, közöttük is az AMD Radeon RX 470 és 480; valamint kisebb arányban az Nvidia GTX 1060 és 1070 készleteire csaptak le a vállalkozó kedvű urak és hölgyek. Előbbieket hazai piacon elvétve, ha találunk, részben persze azért, mert kifutott modellekről van szó (váltotta őket az 5xx sorozat); utóbbiak árai pedig kezdenek beállni az eredeti szintre, ami ennyi idő eltelével gyakorlatilag még mindig többnek tekinthető, mint amennyi “normális” esetben lenne.

Egy kis magyarázat

Bár talán elülni látszik a vihar, több forrásból származó információk alapján már most elkönyvelhetjük, hogy az AMD “1080 verője” az AMD RX Vega 64 is olyan sorsra fog jutni, mint a Radeon RX 470 és 480, magyarán gyakorlatilag sehol sem lesz kapható. Állításunkat nem hasraütésre alapozzuk, több harmadik fél által közzétett adatok alapján bátran kijelenthető, hogy a kriptopénz bányászatban elsődleges szempontokat nézve az AMD zászlóshajója potenciális áldozata a bányászoknak már most. A legfőbb jellemző a GH/s (gigahash/másodperc) és az ennek eléréséhez szükséges, Wattban kifejezett fogyasztás aránya. Hogy miről pampogok?

A hash-függvény, (magyarul hasítófüggvény) a kriptográfiában használatos speciális eljárás, mellyel tetszőleges hosszúságúra képezhetünk le bármilyen hosszú adathalmazt. Ha ez így kicsit kínaiul hangzik is, elégedjünk meg azzal, hogy a kriptopénz-bányászatban ezzel keresik azt a célszámot, mely a proof-of-work elkönyveléséhez szükséges. Értelemszerűen minél több műveletet tud elvégezni a GPU, annál előbb és annál nagyobb eséllyel lesz sikeres maga a művelet. Innen már érthető, hogy miért is fontos jellemző a GH/s egy videokártya esetében, már ami az Ethereum-bányászatot illeti: ez az a szám, ami pontosan megmutatja, hogy hány hashing végrehajtására képes a kártya egyetlen másodperc alatt. Ehhez hozzájön az általános fogyasztás és máris megkapjuk azt a törtet, melynek ha számlálója minél nagyobb nevezője pedig minél kisebb, annál költséghatékonyabb a kártyánk a kriptopénz bányászatban. Ehhez hozzávesszük még a kütyü árát és megvan a nyertes: bizony, az AMD RX Vega 64.