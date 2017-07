Napjaink aranylázának is nevezik a bitcoin- helyesebben szólva kriptopénz-bányászatot. Mert nem csak a Bitcoin létezik ám, számos új virtuális valuta is a nyomába szegődött: van már Ethereum, de Dogecoin is létezett már (igen, a mém után). De mi is ez a kriptopénz egyáltalán és miként működik? Hogyan „bányásszák” és mi ez az új őrület körülötte?

Mielőtt azonban bármibe is kezdenénk, egy dolgot tisztázzunk: a pénz csak egy „csinált” fogalom, a papír és az arany csupán szimbólumok, fizikai reprezentációi ennek az elméleti konstrukciónak. Ha ezt elfogadjuk, könnyebb feldolgozni, hogy miként lehet egy kódsornak „valós” értéke.

Kő' pénz? Kőpénz.

A legrégebbi, és amiről jó eséllyel már legtöbben már hallhattatok, a Bitcoin (BTC). A 2009-ben feltűnt valuta egy bizonyos „Satoshi Nakamoto” álnéven tevékenykedő személy vagy csoport kreálmánya. Az ötlet azonban nem az övék, a rendszer Wei Dai „B-Money” elképzelésére épül, melynek gyakorlati megvalósítása a Nakamoto érdeme. A lényege egy olyan valuta létrehozása volt, melyet ellentétben a bankszámlánk tranzakcióival nem lehet nyomon követni, de ugyanolyan megbízható (értsd: lopás- és hamisításbiztos), ha nem jobban. Az így létrejött, decentralizált valuta lényege, hogy nem szükséges hozzá egy bankrendszer, vagy állam léte - az ezekbe a szervekbe fektetett bizalom helyett matematikai bizonyítékra épül a digitális pénzcsere.

Hogy mi ez a bizonyíték? A megoldás a rendszerbe van kódolva, de mielőtt elméyednénk jobban benne, vegyünk egy találó példát az emberiség történelméből. A Csendes-óceáni Yap szigetén élők érdekes pénzt vezettek be: a nagyobb beruházások (élőállat, menyasszony, ház) ellenében hatalmas faragott sziklákkal „fizettek” egymásnak, melyeket megmozdítani sem lehetett. Fizetéskor a nagy nyilvánosság előtt annak tulajdonosa változott - így mindenki tudta, hogy melyik szikla kié, mindegyiknek csak egy tulajdonosa lehetett, és nyilvánvalóan hamisítani sem lehetett egykönnyen.