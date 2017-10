Az Intel is elhozza a hat magos processzorokat a fősodorbeli piacra, lássuk, hogy sikerül versenyre kelni az AMD-vel.

Ahogy minden "kékek-vörösek" vagy "zöldek-vörösek" cikk előtt, úgy most is előre kell bocsájtanom: mielőtt bárki azzal vádolna, hogy egyik oldal felé hajlik a szívem, netán az Intel pénzel, helyre kell ráznunk a dolgokat. Az, hogy az Intel "egyik napról a másikra" elhozta a HEDT-re jellemző hatmagos processzorokat a szélesebb piacra, nem véletlen. Ebbe a helyzetbe az AMD kényszerítette, melynek Ryzen 5 és Ryzen 7 processzorai ugyan nem vertik minden téren kenterbe az Intel felhozatalát, de egy élhető alternatívát kínálnak. Utoljára egyértelmű nyerő helyzetben 2003-2006 között volt az AMD, a Pentium 4 kontra Athlon 64 párharc fénykorában - egészen a Core 2 Duo bemutatkozásáig, mely nem csak jelentősen gyorsabb volt, de fogyasztása is sokkal kedvezőbb mutatókkal bírt. Innentől pedig folyamatosan kiszolgálta az Intelt a "tick-tock" stratégiája, melybe aztán annyira belekényelmesedett, hogy egyre hosszabbra nyúlt az óra ketyegése. Tartott ez eddig, és már csak feltételes módban beszélhetünk arról, hogy mi lett volna ha a Bulldozer nevéhez hűen legyalulja a piacot... lehet, hogy három évvel ezelőtt itt lett volna a most válaszul adott Coffee Lake. Egyszóval: köszi AMD, csak így tovább!

Nem egyszerű a képlet Mint az tudva levő, nem csak a felső kategória processzorainak magszáma növekszik, az asztali termékeknél a Core i7 4C/8T (mag/szál) helyett 6C/12T; a Core i5 4C/4T helyett 6C/6T, a Core i3 2C/4T helyett 4C/4T-re költözik. Egyelőre hivatalos információink nincsenek a Pentium és Celeron processzorokról, de a Kaby Lake Pentiumok már az i3 helyére mozdultak (2C/4T), és valószínűleg ott is maradnak majd. És itt van a kulcsszó: bár új termékekről van szó, mégis inkább a termékpaletta elcsúsztatásáról beszélhetünk. Ennek sajnálatos vonzata az ár enyhe emelkedése, körülbelül 5-6 ezer forinttal többet kell majd leszurkolnunk az új generációért, mint a kifutó 7xxx processzorokért, egyedüli kivétel az intel i5-8400 mely ugyanazon az ajánlott áron érkezik majd, mint a i5-7400. A nagy kérdés az, hogy mit kapunk ezért a pénzért? Miről éri meg váltani? Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, nem árt tudni, hogy a Coffe Lake névleg LGA1151 (helyesebben szólva FCLGA1151) foglalatba kerül, de nem lesz kompatibilis régebbi chipsetekkel, a vásárlásnál ezt kiemelten szem előtt kell tartani. Magyarán a nyolcadik generáció alá új deszkát kell venni, 300-as lapkakészlettel, ami külön bajos, hogy jelenleg kizárólag Z370-as elérhető (érdekes módon azok már megérkeztek hozzánk is). Ugye tudjuk, hogy ha már Z lapkakészletet veszel, akkor K processzort illik beletenni, különben fölösleges és kihasználatlan marad a túlhúzás lehetősége. Itt jegyeznénk meg, hogy ha firnyákosan furmányos akarnál lenni és azt gondolod, hogy "veszek most alaplapot, később rakok bele procit", akkor van még egy rossz hírünk: a 300-as lapkakészletbe nem érdemes beleszuszakolni hetedik generációs vagy régebbi LGA1151 foglalatos processzorokat, visszafele nem kompatibilis a deszka. Az már csak hab a tortán, hogy erre rájönnek a megemelkedett memóriaárak is, hacsak nem vagy abban a szerencsés helyzetben, hogy rendelkezel már DDR4 modulokkal. Ez utóbbi helyzet karácsonyig nem is fog változi, de jövő évre nézvést sem tűnik túl derűsnek a helyzet, "sima" 300-as alaplapok még befuthatnak, csak legyen bele processzorunk is.

Megéri ez nekem? Mielőtt rátérnénk a válaszra, még egy kört futnunk kell a lapkakészlet körül. Az architektúrát elnézve a Coffee Lake nem változtat szinte semmit a Kaby Lake dizájnjához képest. Persze, ahol eddig négy mag volt és 8MB L3 cache integrált HD Graphics 630-cal ott most hat mag és 12 MB L3 cache foglal helyet, ugyancsak HD Graphics 630-cal megfejelve. A Core i5 varánsok ugyancsak 1MB L3 cache "kapcsolnak ki" az i7-hez képest minden magpárra, ahogyan az előző generációnál is: vagyis mind az i7, mind az i5 50% pluszt kapott a legfontosabb elemekből. Ez nem azt jelenti, hogy egyszerűen csak "átcímkézték" volna a Skylake-X vagy a i7-8700X processzorokat. Bár az Intel nem mondta ki, hogy gyűrűs busz topológiát használnának a 6C12T maghoz - de több, mint valószínű, hogy nem az X modellek hálós megoldását emelték át. Arra alapozva mondjuk ezt, hogy az munkakörnyezeten kívüli felhasználásban egyes esetekben összetettsége okán növeli a látenciát, és itt nem ez a helyzet. Na de mit tud felmutatni a két extra mag és négy extra logikai szál? Nagyjából azt, amit a korábban a HEDT platformok hoztak el, csak alacsonyabb energiafogyasztással és áron. Ez nem csak jól hangzik, hanem az is - ettől függetlenül egy i7 5820K vagy egy 6800K nagyjából hozza is az elvárt szintet. Ha a brutális 18C36T Core i9-7980XE-hez hasonlítjuk az i7-8700K-t, akkor harmadannyi magon értelemszerűen nagyjából harmadakkora teljesítményt nyújt, de ötöd áron, és hasonló vagy éppen jobb teljesítménnyel játékok terén. Ez is mutatja azt, hogy a több mag haszna nem hoz egyenesen arányos hasznot, ha szórakozásról és nem munkáról van szó. Ez sajnos a Coffe Lake esetében is meglátszik: az elérhető tesztek alapján átlagosan 7% teljesítménynövekedést hoz a i7-8700K a i7-7700K-val szemben. Ami viszont sokkal érdekesebb, az a fentebb is említett i5-8400 kontra i7 7700K esete. A két extra magnak és logikai szálnak hála, valamivel több mint fele áron a közelébe ér a hetedik generációs hetesnek (alap órajelek mellett), ráadásul gyárilag adott hűtővel. ilyenformán pedig simán felveszi a versenyt a Ryzen 5 1600 processzorral és a Ryzen 5 1600X nyomában jár, mindezt alacsonyabb áron. Ezzel pedig a játékosok nagy kedvence lehet, hiszen ár-érték arányban kiemelkedőnek ígérkezik.