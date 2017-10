Az előbbi gyors elterjedését a liszenszelési költségek és az extra hardver szükséglete lassította, míg a HDR10 mögé már most felsorakoztak a Sony és a Microsoft konzoljai, és számos más hardvergyártó is. Ráadásul azóta a HDR10+ is bemutatkozott, mely már dinamikus metaadatokat küld, és visszafele kompatibilis a HDR10-el. Jelen állás szerint a filmrajongók a Dolby technológiáját élvezik, míg játékoknál a HDR 10(+) az elterjedt. Ezzel azonban még nem ér véget a a küzdelem, a Dolby teljesen a szoftveressé tette a szabványt, ezzel könnyebbé téve annak adoptálását.

A trükk

Igen ám, de a flancos technológia mit sem ér, ha nincs mivel és min megcsodálni. És itt jön a buktatója a dolognak: ugyan a modern videokártyák már simán kiszolgálják a HDR igényeit, de manapság a HDR képes monitorok piaca igen csak szűk réteget érint, lévén igen drágák. Élhetőbb alternatíva egy tévé, ami játékra való felhasználásra vagy megfelel vagy sem – elvégre még azok sem az olcsó kategóriába tartoznak (150 ezer körül már hozzájuk jutni), de jóval nagyobbak, nem feltétlen felelnek meg PC mellé az asztalra.

A fentiek még mindig csak az első fele a dolognak, hiszen nem elég képesnek lenni a technológiára, ahhoz bizony megfelelő tartalom is kell, és ezen a téren még nem nagyon vagyunk eleresztve, bár az utóbbi időben bővülget a lista, a teljesség igénye nélkül azért említünk párat: Deus Ex: Mankind Divided; Shadow Warrior 2; Resident Evil 7, Mass: Effect Andromeda; Forza Horizon 3 és Motorsport 7; Need for Speed: Payback; Battlefront 2 – de itt is elég széles a szórás abban, hogy milyen jól is sikerült implementálni. Mint megannyiszor, úgy most is nagyon sok múlik a fejlesztők képességein.

Összefoglalva tehát: baromi jó dolog a HDR, és tényleg ég és föld a különbség az sRGB és e között. Jelen körülmények között azonban nem biztos, hogy megéri a befektetést – persze ez csak rajtad múlik. Ha anyagilag el vagy eresztve és techmániás vagy, akkor úgyis elsőként ugrasz a vonatra. A „mezei” felhasználóknak azonban azt javasoljuk, várjanak még az áruhitellel, amíg elfogadható lesz a kínálat, mind hardver, mind tartalom terén. Legjobb esetben egy-két év, és kellően széles körben elterjedhet a HDR, na, akkor érdemes lesz már felszállni a vonatra.