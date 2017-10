Memória mizéria

A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy a 2016-os év alacsony árait éppen a túlkínálatnak köszönhettük, és végső okozza a jelenlegi helyzetet is. A nyomott árak következménye ugyanis az volt, hogy a gyártók veszteséget könyveltek el, ennek ellensúlyozásaképpen visszafogták a termelést. A végeredményt nem kell bemutatni, de még nem is tudnánk: piaci elemzők szerint a tendencia folytatódik, év végéig akár további 40%-os drágulás is következhet. A túlkompenzálás várható volt, csak a mértékét nem láthattuk előre. A gyártók pedig addig emelik majd az árakat, amíg a piac képes lenyelni azt - vagy ismét veszteséget nem könyvelnek el, ezúttal a kereslet visszaesése miatt, melyet a mesterségesen felpumpált ár okoz majd.

A helyzet normalizálódásáig még akár fél- vagy egy teljes év is eltelhet, de olyan alacsony árakra senki se számítson, mint 2016-ban. Addig is a három fő szereplő, a Samsung, az SK Hynix, és a Micron is rekordméretű profitokat könyvelhet el: a Micron 2016-os 170 milliós vesztséget termelő negyedi negyedéve után idén 1.65 milliárdot vághat zsebre, de az az SK Hynix sem panaszkodhat, a cég tartja a rekordot idei második negyedéves 2.19 milliárdos bevételével. Ráadásul nagyon úgy néz ki, hogy a kialakult hiányon a gyártók sem nagyon kívánnak változtatni: a Micron inkább a hatékonyság javítását tűzte ki célul; az SK Hynix ugyan beszélt bővítésről, de nem tűzött ki határidőt; a Samsung pedig szokás szerint mélyen hallgat. Akárhogyan is legyen, egy teljesen új üzem vagy üzembővítés minimum két évet igényel, egy meglévő gyár átállítása pedig akár hat hónapig is eltarthat - de mire ennek eredménye (az árcsökkenés) leszivárog a piacra, még több idő is eltelik majd. Ennek bekövetkezése elkerülhetetlen, hiszen ha valaki bővítésbe kezd, akkor a piaci részesedését fogja növelni, amit a többiek nem fognak tétlenül nézni.

Hogy még egy kicsit tovább bonyolítsuk a helyzetet, mindennek tetejébe nemsokára (várhatóan 2019-ben) érkezhet a DDR5, arra sem árt készülni. Bár a JEDEC még nem határozta meg a szabványt, az ipar pedig előre dolgozik a technológián. A várható specifikációk alapján készült első működő modulokat a Rambus mutatta be múlt héten - igaz még csak laborban.