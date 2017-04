Ez azt jelenti, hogy a régebbi számokat hármasával vásárolhatjátok meg, az épp aktuális, áprilisi Guru pedig csak 1500 Ft-ba kerül majd. Sőt az áprilisi 21-én megjelenő PC Guru Microsoft különszám is olcsóbb lesz a Hungexpón -- erről a magazinról itt olvashattok bővebben .

A hétvégén ismét PC Guru Show, a kétnapos rendezvény pedig folyamatos programokkal várja az érdeklődőket. A PC Guru csapata szombaton és vasárnap játékbemutatókat tart (ezek listáját itt találod ), a D-épületben pedig több kiállító is felsorakozik, hogy megcsodálhassátok a legerősebb PC-ket és a legújabb játékokat. Ez azonban nem minden: remek akciókkal is várunk benneteket.

Ezen felül PC-s és konzolos játékokkal várunk benneteket, lesznek kipróbálható programok, na meg esport, minden mennyiségben. A PC Guru Show saját bajnokságainak döntőit élőben a helyszínen izgulhatjátok végig. Lesznek továbbá cosplayerek, a bemutatjuk a Ghost in the Shell filmet (mármint az új, élőszereplős változatot), a Guru standjánál pedig megtaláltok bennünket, gurusokat is.

Gyertek, jó lesz!