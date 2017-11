A Crytek november 4-én élőben fogja streamelni a Hunt: Showdown című játékát

Az esemény kétszer két óráig tart majd

A Hunt: Showdown streamelésére közép-európai idő szerint délután 2-től 4-ig és délután 6-tól 8-ig kerül sor

A 2018-ban megjelenő Hunt: Showdown kapcsán már láttunk néhány fejlesztői videót, illetve egy nagyon pofás trailert is, most azonban a Crytek úgy döntött, futás közben is megmutatja nekünk legújabb alkotását. A fejlesztők a jelenlegi hírek alapján kétszer két órát terveznek streamelni a hétvége folyamán, egész pontosan november 4-én, szombaton.