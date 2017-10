A Crytek mindent megtesz, hogy a Hunt: Showdown című alkotása sikeres legyen, és az eddig látott anyagok alapján erre meg is lesz az esély. A horror elemekkel feltúrbozott PvP program most kapott egy kifejezetten látványos, akciódús trailert, ami nemcsak a cím legfontosabb jellemzőibe vezeti be a játékost, de megmutatja a szörnyeket is, amelyekkel meg kell mazd küzdeni. Nézzétek meg, aztán mondjátok el, hogy mi a véleményetek róla!