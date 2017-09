Egy hónapja jelent meg a Hunt: Showdown első fejlesztői videója, ami a játék történetéről és játékmenetéről szólt. A második a fegyvereket mutatta be, hiszen mit érne egy kooperáción alapuló akciójáték megfelelő felszerelés nélkül? Az új anyag a pályadizájnba vezeti be a nézőt, ami egy ilyen játéknál kulcsfontosságú elem. Hogy miért? Ház azért, mert a környezetnek ki kell szolgálnia a játék céljait. És ez ebben a programban is így van: ha valahol találsz egy rövidítést, akkor ott nagy valószínűséggel valamilyen "meglepetés" fog várni...

És ha már a meglepetésekről esett szó: a Hunt: Showdown című programban nem lesz túl sok szkriptelt elem, ehelyett egyediesítéssel, a szobák felépítésével, az útkereséssel és a játékos figyelmének felhasználásával próbálja a Crytek az akció folyamatos fejlődését...