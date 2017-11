Legjobb történetmesélés - Horizon Zero Dawn

Legjobb vizuális dizájn - Cuphead

Legjobb audio - The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Legjobb, játékban nyújtott teljesítmény - Ashly Burch (Horizon Zero Dawn)

Legjobb Square Enix Collective indie játék - Friday the 13th: The Game

Legjobb multiplayer játék - PlayerUnknown's Battlegrounds

Az év stúdiója - Nintendo EPD

Legjobb VR játék - Resident Evil 7: Biohazard

Az év esport játéka - Agilities

Az év esport csapata - Lunatic-Hai

Az év esport címe - Overwatch

Legjobb streamer - Markiplier

Az év handheld játéka - Pokémon Sun and Moon

A Nintendo év legjobb játéka - The Legend of Zelda: Breath of the Wild

A PlayStation év legjobb játéka - Horizon Zero Dawn

Az Xbox év legjobb játéka - Cuphead

Az év PC játéka - PlayerUnknown's Battlegrounds

A kritikusok választása - The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Az év átütő teljesítménye - Ashly Burch (Horizon: Zero Dawn)

A dicsőség csarnoka díj - Final Fantasy

A legjobban várt játék díja - The Last of Us Part 2

Még mindig játékban van díj - World of Tanks

Kiemelkedő hozzájárulás az angol videojáték iparhoz díja - Debbie Bestwick MBE

Életműdíj - Sid Meier