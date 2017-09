Sokáig úgy volt, hogy Colin Trevorrow írja és rendezi a harmadik Star Wars trilógia záró epizódját, mígnem először a forgatókönyvét írták át, aztán a rendezői széket is kirántották alóla – állítólag azért, mert meglehetősen fent hordta az orrát, és lehetetlenség volt együtt dolgozni vele.

Azóta sok találgatás látott napvilágot arról, hogy ki veheti át a stafétabotot. Sokan Rian Johnsonra, a Star Wars VIII: Az utolsó Jedik rendezőjére tippeltek, mivel jelenleg ez az egyetlen az új filmek közül, aminek forgatása körül semmiféle probléma nem volt, eddig mindenki elégedett is Johnson munkájával, ráadásul a kiszivárgott információk szerint a rendező meglehetősen merész ötletekkel állt elő az új filmhez.

Nos, ez a tipp nem jött be. A hivatalos oldalon most közölték, hogy megvan a jelenleg még cím nélküli kilencedik epizód új rendezője: J. J. Abrams. Bizony, az új trilógiát nyitó hetedik rész, Az ébredő Erő rendezője visszatér, hogy pontot tegyen az általa megkezdett történet végére.

Bár sokan gondolják úgy (jogosan), hogy Az ébredő Erő túlságosan hasonlított az Egy új reményre, vitathatatlan, hogy Abrams sikeresen hozta vissza a Star Warst a mozivászonra, mutatta be az új hősöket és gonoszokat, és hozott össze igencsak lenyűgöző jeleneteket, és most nem feltétlen csak a látványos csatákra gondolok, bár azokat is idesorolnám.

„Az ébredő Erővel J. J. mindent megvalósított, amiben reménykedtünk, úgyhogy izgatott vagyok, hogy visszatér befejezni a trilógiát” – olvashatjuk Kathleen Kennedy-től, a Lucasfilm elnökétől a Star Wars hivatalos oldalán.