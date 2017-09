Ugyan ez nem annyira megdöbbentő, mint a Han Solo film esetén, ahol már javában forgatták a mozit, amikor megváltak Phil Lordtól és Christopher Millertől, hiszen a Star Wars IX-et csak jövő januárban kezdik forgatni, a premierje pedig 2019 nyarán lesz. Ugyanakkor nem túl jó előjel, hogy ez már a harmadik Star Wars mozi, ahol gondok vannak a rendezővel. Igaz, Gareth Edwardsot nem váltották le, csak mellé tették Tony Gilroy-t, plusz a Zsivány Egyes esetében ezzel egyáltalán nem ártottak a filmnek.

A Star Wars IX körül amúgy is sötét felhők gyűltek már, kezdve Carrie Fisher tavalyi halálával, hiszen Trevorrow forgatókönyvében Leia Organa tábornok nagyon fontos szerepet játszott. Idén aztán jött a hír, hogy Jack Thorne átírja a forgatókönyvet – ami valószínűleg pont Fisher halála miatt volt szükséges, hiszen azt magától a Lucasfilm elnökétől tudjuk, hogy a szkript alig pár nappal Fisher halála előtt készült el. Eztán pedig megbukott a rendező új filmje, a The Book Of Henry, ami miatt elkezdték rebesgetni, hogy a Lucasfilm megválik tőle. Egyelőre nem tudni, ez tényleg közrejátszott-e a távozásában, ahogy azt sem, ki veszi át Trevorrow helyét.