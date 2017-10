Ha minden jól megy, és összegyűlik az 50 ezer eurónyi célösszeg, akkor a Jagged Alliance: The Board Game 2018 végén kerül azokhoz, akik kifizetik a 60/80/200 eurós és még nagyobb pénzeket. A Jagged Alliance: The Board Games a fejlesztőktől megszokott minőséget kínálja, vagyis kiváló, nyomtatott figurákat, térképeket, játékleírásokat több nyelven (a magyar nem lesz köztük), nagyfokú újrajátszhatóságot, és azt az élményt, amiért oda meg vissza voltunk 1994-ben és 1999-ben is.

Persze a játék célja nem változott: egy földdarabot és annak lakosait kell megszabadítani a véreskezű diktátoroktól, miközben a zsoldosainkkal nehéz döntéseket kell meghoznunk, ráadásul az Underground az alap játékmenetet megfejelte még egy réteggel. Ugyanis a táblajáték kap egy add-ont is, ami a JA2 félelmetes Crepitus lényeit teszi hozzá az élményhez...

A gyűjtésből még 26 nap van hátra, a célösszeg pedig szépen lassan, de gyűlik.

Te benevezel egyre?