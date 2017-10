Talán a hónap legerősebb hetére készülhetünk, hiszen most érkezik a Destiny 2 PC-re vagy épp az Assassin's Creed Origins.

Egy ideje már dübörög a szokásos őszi játékdömping jobbnál-jobb címekkel, azonban még ilyen erős kínálat mellett is kimagaslónak ígérkezik a jövő hét felhozatala. Kedden végre befut a Destiny 2 PC-s verziója, pénteken pedig olyan címek megjelenésére számíthatunk, mint az Assassin's Creed Origins, a Super Mario Odyssey vagy épp a Wolfenstein II: The New Colossus. Egy biztos, ilyen felhozatal mellett kevés ok lehet a panaszra.

Destiny 2 Mikor: október 24.

október 24. Mire: PC A Bungie online FPS-e konzolokra már bő egy hónapja megjelent, de most végre befut a PC-s verzió is. A Destiny 2-ben Ghaul, a kegyetlen Vörös Légió parancsnoka elsöpri az emberiség utolsó városát is, a túlélőket pedig megfutamítja, azonban az igazi harc csak ekkor kezdődik. Játékosként az a feladatunk, hogy visszafoglaljuk elveszett otthonunkat, azonban ehhez rengeteg tennivaló vár még ránk, akár egyedül, akár valamelyik barátunkkal együttműködve.

Galéria Kattints a HD galéria megtekintéséhez!

Kattints a HD galéria megtekintéséhez!

Kattints a HD galéria megtekintéséhez!

Kattints a HD galéria megtekintéséhez!

Kattints a HD galéria megtekintéséhez!

Kattints a HD galéria megtekintéséhez!

Kattints a HD galéria megtekintéséhez!

Kattints a HD galéria megtekintéséhez!

Kattints a HD galéria megtekintéséhez!

















Just Dance 2018 Mikor: október 24.

október 24. Mire: PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch, Wii U Az Ubisoft nagy sikernek örvendő partyjátéka ismét visszatér az aktuális évi etappal. Ha valaki idén is szeretne egy jót táncolni, olyan előadók számaira teheti meg, mint Bruno Mars, Selena Gomez, Iggy Azalea, Lady Gaga vagy épp PSY. Jó hír lehet a klasszikusabb zenék kedvelőinek, hogy a felhozatalban a Queen is képviselteti magát az Another One Bites The Dusttal, valamint természetesen nem maradhatott ki a Despacito sem. Azt úgyis keveset hallhattuk a nyáron.

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon Mikor: október 24.

október 24. Mire: PC, PS4, Nintendo Switch A japán Gust akció-szerepjáték sorozatának a második darabja pont ott veszi fel a fonalat, ahol az első abbamaradt. A Nightlordot ugyan legyőzték, de jelenléte nyomot hagyott a világon. Hála neki, minden éjjel démonok másznak elő rejtekhelyükről, hogy terrorizálják az embereket, akik így már csak az első napsugarakban bízhatnak. Ebben a nem túl vidám világban kell majd boldogulnunk főhősünkkel, aki gyermekkori barátja után kutat hatalmas eltökéltséggel.

Yomawari: Midnight Shadows Mikor: október 24.

október 24. Mire: PC, PS4, PS Vita Ebben a japán túlélőhorrorban két lány élete legrosszabb döntését hozza meg, mikor úgy határoznak, hogy a nyár végi tűzijátékot egy erdei tisztásról nézik végig. Maga az előadás rendben lemegy, ám az utolsó rakéta ellövése után sötétség ereszkedik a városukra, ami minden, csak nem barátságos. A hazafelé sétáló lányokat valaki vagy valami megtámadja, ráadásul el is szakadnak egymástól, és itt jövünk képbe mi. Feladatunk az, hogy a bokrokban bujkálva, az erdőt tűvé téve megtaláljuk barátnőnket és hazajussunk, remélhetőleg még azelőtt, hogy a sötétségben ólálkodó lények kikészítenek.

Road Rage Mikor: október 24.

október 24. Mire: PC, PS4, Xbox One A játék az 1991-es, versenyzést és véres küzdelmeket kombináló Road Rash koncepcióját eleveníti fel, azonban igyekszik kicsit tovább is gondolni azt. Vár ránk többek között egy nyílt világ, testre szabható karakter, némi történet, valamint 42 fő- és 50 mellékküldetés is, a fő célunk pedig nem más lesz, mint hogy a legkeményebb motoros banda alvezérévé váljunk benzingőzzel és vérrel teli utunk végén.

Assassin's Creed Origins Mikor: október 27.

október 27. Mire: PC, PS4, Xbox One Két év pihenés után tér vissza hozzánk az Ubisoft sikerszériája. A játék ezúttal teljesen visszamegy a gyökereihez, és ahogy a címe is sugallja, az asszaszinok és a templomosok közti ellentét kialakulását, az évszázadokon átívelő konfliktus kezdetét meséli majd el. Az Assassin's Creed Origins ezen felül megújult harcrendszerrel, hatalmas, szabadon felfedezhető világgal és egy kvázi drónként funkcionáló sassal vár mindenkit, aki szeretne szembeszállni az ókori Egyiptomot a háttérből irányító Ősök Rendjével.

Galéria Kattints a HD galéria megtekintéséhez!

Kattints a HD galéria megtekintéséhez!

Kattints a HD galéria megtekintéséhez!

Kattints a HD galéria megtekintéséhez!

Kattints a HD galéria megtekintéséhez!

Kattints a HD galéria megtekintéséhez!

Kattints a HD galéria megtekintéséhez!

Kattints a HD galéria megtekintéséhez!

Kattints a HD galéria megtekintéséhez!

Kattints a HD galéria megtekintéséhez!

Kattints a HD galéria megtekintéséhez!

Kattints a HD galéria megtekintéséhez!























Super Mario Odyssey Mikor: október 27.

október 27. Mire: Nintendo Switch Mindenki kedvenc vízvezeték szerelője ezen a héten visszatér, azonban némi üröm az örömben, hogy az Odyssey csak Nintendo Switch-re lesz elérhető. Mario ezúttal a megszokott díszleteket hátrahagyva sok világban, köztünk a miénkben is, megfordul majd, társa pedig a más karakterek irányítására képes sapkája lesz.

Wolfenstein 2: The New Colossus Mikor: október 27.

október 27. Mire: PC, PS4, Xbox One Végül, de nem utolsósorban folytatódik a Machine Games alternatív történelmi Wolfenstein sorozata is. Bár az első rész végén B.J. sorsa kérdésessé vált, mint kiderült, a náciirtó fenegyerek él és virul, annyira, hogy az új részben egyből az Egyesült Államokat akarja felszabadítani a Harmadik Birodalom uralma alól. Nem csak ő tér vissza azonban, az első részben meglehetősen csúnyán elkalapált Frau Engels is tiszteletét teszi majd. Majdnem száz szereplő, részletesen kidolgozott világ és történet, valamint rengeteg legyilkolt náci, ezt kínálja nekünk a pénteken megjelenő The New Colossus.