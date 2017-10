A Frontier Developments műhelyében készülő Jurassic World Evolutiont a Gamescomon jelentették be . A programban a célunk egy saját Jurassic Park felépítése és ezáltal a vendégek szórakoztatása, bár ez csak az egyik lehetőségünk, merthogy három fő feladatot is teljesíthetünk majd a játékban, árulta el a hétvégén a Frontier Developments.

Az első természetesen a szórakoztatás, azaz megvalósítani John Hammond álmát. Emellett ott a biztonság, amely inkább a Jurassic Worldben megismert katonai célt jelenti, azaz létre kell hoznunk a legveszélyesebb dinoszauruszokat. Végül ott a kutatás, aminek keretében a dinoszauruszok megértése és tanulmányozása a cél.

A különböző feladatokat olyan karakterektől kapjuk, akik érdekeltek eme célok elérésében. Neveket még nem mondtak, lehet, teljesen új szereplők lesznek, lehet, hogy a korábbi filmekből származnak majd. Utóbbi esetben John Hammond, dr. Alan Grant, dr. Henry Wu, Simon Masrani, Claire Dearing, Owen Grady és Vic Hoskins is szóba jöhet. A célokat egyensúlyba tartva egyszerre is elérhetjük, de akár úgy is dönthetünk, hogy csak az egyikkel foglalkozunk

A park menedzselése során rengeteg dologra oda kell majd figyelnünk, és nem csak a technikai és gazdasági, de a biológiai oldalra is. A dinoszauruszok ugyanis megbetegedhetnek, kitörhetnek kifutóikból, és akár egymást is megölhetik (na meg a látogatókat és a személyzetet). Szóval fenn kell tartanunk egy élő, lélegző ökoszisztémát, amit akár a természetanya is felboríthat egy hurrikán formájában.

A játék az Öt Halálon, azaz a Sorna-szigetet is magába foglaló szigetcsoporton játszódik. Mind az öt sziget egyedi környezetet, egyedi ökoszisztémát kínál, ezzel téve változatossá a játékot.

A Jurassic World Evolution tartalmazni fog egy InGen Adatbázist, amelynek hála nem csak megtudhatunk mindent a Jurassic-sorozat világáról, hanem magunk menedzselhetjük az ásatásokat és a tudományos fejlesztéseket, s mi magunk nevelhetjük dinóinkat már az inkubációs állapottól kezdve.

A látványra sem lesz panasz, ugyanis a Frontier szorosan összedolgozott a Universal Picturesszel. Ennek egyik előnye, hogy hozzáférhettek az ILM 3D fájljaihoz, és azokat alakították át a Jurassic World Evolutionhoz használt motorhoz, szóval a játék autentikusságával nem lesz gond. És ezt bizony az első in-game felvételen is láthatjuk, a dinoszauruszok gyönyörűek és teljes mértékben filmhűek.