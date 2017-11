Készül a következő Nier játék

A munkálatokban a Nier:Automata rendezője és producere is részt vesznek

A Nier: Automata az idei év egyik kifejezetten kellemes címe volt, mely remek hangulatával, kiváló zenéjével, erős karaktereivel és történeteivel, valamint egyedi ötleteivel lopta be magát a játékosok és a kritikusok szívébe egyaránt. Bár a PC-s verzióval akadtak problémák, a program így is szépen teljesített, ezért talán nem is meglepő, hogy a legújabb hírek szerint már készül is a következő Nier játék, legalábbis az automata producere szerint.