Újabb horrrorjátékokon dolgozik a Frictional Games

Ezt a SOMA sikerének köszönhetjük

A Frictional Games egyike azon stúdióknak, mely újra divatba hozta a horrorműfajt, az ő művük a nagyra tartott Amnesia: The Dark Descent, mely azóta számos követőre akadt. De ami még ennél is nagyobb szó, hogy erre még rá is tudtak tenni egy lapáttal és megugrották a magasra tett lécet a SOMA-val, melynek sikere garantálta, hogy nem egy, hanem két játékon is dolgozhatnak párhuzamosan, derül ki Thomas Grip, a stúdió alapítójának blogposztjából.