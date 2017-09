A Killer Instinct egyelőre Microsoft-exkluzív

A legfrissebb információk szerint pár hét és megjelenik Steamen is

Minden platform játékosai megmérkőzhetnek majd egymással

A Microsoft még júniusban jelentette be, hogy free-to-play verekedős játéka, a Killer Instinct az év folyamán megjelenik majd Steamen is. Erre egyelőre ugyan még várnunk kell egy pár hetet, de addig is van egy jó hírünk: mind a Windows Store, az Xbox One, és a jövendőbeli Steames játékosok együtt csépelhetik egymást, mint egy nagy boldog család, mindegy melyik platform a választottjuk.