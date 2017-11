Nem csak a Rainbow Six Siege lesz ingyenes mostanában, ugyanis a Humble Bundle úgy döntött, hogy a mai illetve a holnapi nap folyamán ingyen adja a Killer is Dead Nightmare Editiont. A játéknak ez a kiadása tartalmaz egy új nehézségi fokozatot, egy mozi módot, valamint a Smooth Operator Pack DLC-t is, ez utóbbi alapjáraton csak az előrendelések mellé járt.