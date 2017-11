Ennek örömére a Rockstar most egy újabb videóval kedveskedett nekünk, mely a játék Nintendo Switch verziójára fókuszál. Igaz, az anyag nincs egy perces sem, de azért a lényeg így is bőven átjön belőle. A Switch verzió a tervek szerint dokkolva 1080p-ben fog futni, egyébként be kell érnünk a 720p-vel, és többek között támogatja majd a különféle puzzle feladványok érintőképernyős megoldását is.