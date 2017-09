2011 egyik legérdekesebb játéka volt az L.A. Noire, amiben a Los Angelesi rendőrség egy nyomozóját alakíthattuk. A játék hű volt a címéhez, nagyszerű noiros hangulatot árasztott, remek történettel is bírt, és a mimika – bár néha kicsit túljátszott volt – páratlan volt a maga idejében, ráadásul fontos szerepe volt a játékban.

Még júniusban kaptuk a hírt, hogy a Rockstar kiadná a játékot a modern konzolokra, hisz az alapprogram még PlayStation 3-ra és Xbox 360-ra jelent meg. Ez a pletyka viszont immár tény, valóban jön az L.A. Noire PS4-re, Xbox One-ra, de még Nintendo Switch-re is, sőt egy VR változatot is kapunk L.A. Noire: The VR Case Files címmel HTC Vive-ra. Ebben a változatban az eredeti hét bűntényt dolgozza át a Rockstar úgy, hogy azok belepasszoljanak egy virtuális környezetbe.

A Switch változatról tudjuk, hogy tartalmazni fogja az alapjátékot és az összes DLC-t, mindezt HD-ban. Természetesen itt is hozzáigazítják a játékot a konzolhoz, így a mozgásérzékelő, a touch screen control és a Joy-Conok is használhatóak lesznek a végigjátszás során. A november 14-én érkező felújított L.A. Noir ezzel az első Rockstar játék lesz Switch-re és az első a cég életében, ami VR változatot is kap.

Ami a PS4-re és Xbox One-ra érkező verziókat illeti, természetesen itt szintén benne lesz a csomagban az alapjáték és minden hozzá kiadott DLC, valamint fejlesztik a fény- és füsteffekteket, új, moziszerű kameraállások is bekerülnek, és persze a HD felbontást sem hagyják ki. Mi több, a PS4 Pro és Xbox One X tulajdonosok 4K-ban is élvezhetik majd az L.A. Noire-t.