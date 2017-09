Új játékon dolgoznak a Metal Gear veteránok

Bejelentéskor csak egy rövid teasert kaptunk

Most megérkezett az első trailer

Nem csak a mozifilm kapcsán van mozgolódás a Metal Gear sorozat háza táján. Nagyban zajlik az idei Tokyo Game Show, amin pár napja feltűnt a Square Enix legújabb játéka is. Először csak egy rövid videót kaptunk, rajta egy szétlőtt várossal és felettük elrepülő óriásrobotokkal, most viszont újabb részletek kerültek nyilvánosságra erről a kifejezetten ígéretesnek tűnő programról, ráadásul végre kaptunk egy teljes értékű trailert is.