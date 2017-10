Nehéz lehetett a középkori élet: hierarchikus rendben kellett élni (jobbágyok-földesurak-uralkodók), ami elsősorban a társadalmi ranglétra alján lévőknek jelentett nagy nehézséget, járványok, lázadások, háborúk... A Life is Feudal: MMO pontosan ezt az élményt kínálja, noha a Bitbox már 2015 novemberében megjelentette a Life is Feudal: Your Own című játékot. Ennek a továbbfejlesztése az új cím, aminek nyílt bétája november 17-én kezdődik, és ezzel együtt a korai hozzáférés fázisa is elkezdődik.

A Life is Feudal: MMO című játékban is megtalálhatóak a túlélő elemek, így az alapanyag-gyűjtés, az építkezés, és a harc is, ahogy a középkori környezetre jellemző jegyek. A fejlesztők teljes lore-t alkottak meg, azok pedig, akik rendelkeznek a Life is Feudal: Your Own című játékkal, kapnak egy ingyenes karakterjegyet, amivel az ingyenes kezdőterületről a játék fő helyszínére léphetnek.

A Bitbox a játék bejelentéskor egy kilenc perces videót is kiadott arról, hogy mit kínál a Life is Feudal: MMO című játék. Ha érdekelnek a realista játékok, akkor tegyetek vele egy próbát, a Bitbox fogadkozik, hogy sokkal jobb lesz, mint a 2015-ös epizód.