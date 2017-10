A Dontnod nagysikerű kalandjátéka, a Life is Strange előzményeit feldolgozó Before the Storm háromrészes sorozatának második fejezete ott folytatja a történetet, ahol az előző rész abbahagyta. Chloe és Rachel családi élete romokban, barátságuk azonban virágzik, és a két lány azon töri a fejét, hogy együtt megszöknek. Persze nem minden megy simán, Chloe zűrbe keveredik, amikor Frank Bowers megkéri őt egy szívességre.

Arcadia Bay és a lányok történetének előzményei október 19-én folytatódnak, alant megtekinthetitek a hozzá kiadott, érzelmes videót is. A Deck Nine tolmácsolásában megjelenő előzmény után valamikor elkészül a Life is Strange 2 is, de egyelőre nem számítunk túl sok infóról a Dontnod részéről, minden bizonnyal előbb megvárják a történet befejezését.