Megjelent a S.T.A.L.K.E.R.: Lost Alpha Developer's Cut

10 évvel a S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl és 31 esztendővel a csernobili atomkatasztrófa után ma végre letölthetővé vált a S.T.A.L.K.E.R.: Lost Alpha Developer's Cut, amit a magyar illetőségű Dezowave fejlesztett hosszú évek óta. A játék a már 2014-ben kiadott Lost Alpha frissített, sőt csaknem teljesen átírt változata, új küldetésekkel, sztorielemekkel, vezethető járművekkel, és egy csomó olyan játéklehetőséggel, amelyek egyik hivatalos Stalker-játékban sem voltak elérhetők.

A Lost Alpha Developer's Cutot a PC Guru csapatából JohnBart kolléga tudta szemügyre venni még a megjelenés előtt, tapasztalatairól a PC Guru 2017/03-as számában írt 2 oldalas cikket. Ebben az újságban egy 10 oldalas Stalker-történelemmel is jelentkeztünk, amiből kiderült többek között, hogy mi történt pontosan a soha be nem fejezett, számozott folytatásnak készülő Stalker 2-vel, és hogy áll most éppen a sorozatot gondozó GSC szénája.

A Lost Alpha Developer's Cut a játék 1.4000-es verziószámú foltja, ennek pontos tartalmát itt találjátok, de a lényeget felsoroljuk azért: fejlődött az MI, beillesztésre került a Call of Pripyat fegyver- és felszerelés fejlesztési rendszere, jobban kormányozhatók és kevesebbet fogyasztanak a járművek, átdolgozták a leleteket, javult a teljesítmény, bekerült egy képességrendszer, tovább javult a ballisztika és az A-Life.

A Lost Alpha Developer's Cut futtatásához először le kell tölteni a 2014-es Lost Alphát, majd annak 1.3003-as javítását, és csak ezek települése után lehet felinstallálni a Developer's Cut javítócsomagot. A folyamat kissé körülményes, cserébe a játék ingyenes, és nem igényli egyik korábbi, hivatalos Stalker-játék meglétét sem. Azok, akik nem szeretnének ennyit küzdeni a telepítéssel, legyenek türelemmel, mert a Dezowave már dolgozik egy teljesen integrált kiadáson is, az viszont még egy picit odébb van.

A Dezowave a megjelenés után sem pihen: a srácok tervbe vették egy teljesen saját fejlesztésű, eladásra szánt FPS elkészítését, mellette pedig folyamatosan bővítgetik a Lost Alphát. Már most várható hozzá két újabb pálya, szóvl a Zóna, akárcsak a Stalker lore-ban, a valóságban is csak nagyobb és nagyobb lesz idővel.

Na, de elég a szócséplésből, tessék szépen letölteni és játszani a programot! Előzetesnek pedig álljon itt a Lost Alpha Developer's Cut megjelenési trailere.