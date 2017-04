Tíz év fejlesztés után végre megjelenik a Munkácsi „Dezodor” Zoltán vezette Dezowave Group csodája, a S.T.A.L.K.E.R.: Lost Alpha Developer's Cut, amely az eredeti játék, a Shadow of Chernobyl meg nem valósult ígéreteit idézi meg megújult formában. Mit is kell érteni ezalatt?

Lényegében azt, hogy bár a GSC által is támogatott Lost Alpha a Shadow of Chernobylon alapul, annak történetét kell végigvinni (vagyis a Strelok nevű sztalkert kell levadásznunk, miután sikerült egy kamionnal fejre állnunk és elvesztenünk az emlékeinket), ugyanakkor nem egyszerű újrafeldolgozásról van szó, mint mondjuk a Half-Life: Black Mesa esetében. Sok dolgot megváltoztattak a Dezowave szakijai.

Új jó befejezést kapott a játék, háromszorosára nőttek a térképek, ennek köszönhetően a vezethető járművek is bekerültek a Lost Alphába. Új és újragondolt fegyverek, az eredeti koncepciókon alapuló szörnyek, megújult, teljesebb A-Life… Oké, felsorolni is nehéz lenne, mennyi újdonság várja a sztalkereket a Lost Alphában. Ha szeretnél tényleg mindent megtudni erről az önállóan futtatható rajongói modról, akkor ajánljuk figyelmetekbe a márciusi PC Gurut, amiben nem csak erről a játékról írunk részletesen, de a Shadow of Chernobylról is megemlékezünk a tízéves évfordulója alkalmából, ráadásul ebben a fejlesztőcsapat egyik egykori tagja is a segítségünkre volt.

És miért Developer's Cut? Mert a fejlesztők sok hibát kijavítottak a korai hozzáférésű változat 2014-es megjelenése óta (az early access buildhez kijött három frissítés, de azokon túl is kiirtottak rengeteg bugot), emellett a program számottevően stabilabb let, és több új tartalommal töltötték fel. Úgyhogy azok is bátran újra belevághatnak, akik korábban már elmerültek a Lost Alphában.