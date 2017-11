Az elmúlt időszakban a Microsoftnak rengeteg kritikával kellett szembenéznie, miután az exkluzív piacon sem tudtak maradandót alkotni és az sem tetszett sokaknak, hogy két neves stúdiót is bezárt nem rég, ezzel gyakorlatilag elkaszálva két játékot is. A Lionhead Studiostól a Fable Legends lett elkaszálva, valamint a Bayonetta-t is jegyző Platinum Games-nek is búcsút intettek, akik éppen a sárkányos Scalebound-on dolgoztak.

Idén korábban azt nyilatkozta a Scalebound és a Fable Legends munkálatainak leállítása kapcsán, hogy ez egy remek lehetőség lehet a Microsoftnak arra, hogy "kipróbáljanak néhány új és érdekes dolgot, hogy ezt megcsináljuk, néhány kemény döntést kellett hozni".