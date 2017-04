A Middle-earth: Shadow of War bejelentése óta csak úgy dőlnek a játékmenet egyes elemeit bemutató videók, melynek láttán mindig felmerül bennem a kérdés – a Shadow of War “lebukásához” hasonló szivárgások nem a marketing szerves és tudatosan használt részei? Ami gyanakvásra ad okot, hogy túl gyorsan és túl sok anyag áll “hirtelen” rendelkezésre egy-egy ilyen szivárgás után... de túl messzire kanyarodtam, ezzel, vissza a hírhez.

A Shadow of War is a már megszokott nemezis-rendszerrel jelentkezik, de ahogyan maga a játék is jóval méretesebb lesz, úgy a védjegyként szolgáló (és különös módon mások által még le nem másolt) játékmechanikai elem is kibővül. Egyrészt most már minden egyes ellenséges erődítmény saját parancsnoki hálóval rendelkezik (az első részben csak a két tájegység volt elkülönítve); másrészt az uralkodó klánok különböző tulajdonságai nem csak a vár külsejét, hanem a környező vadont is befolyásolják.

A Mechanic klán vezetése alatt például több a harci gép és rabszolga, míg a Feral törzs vezetése alatt sárkánycsalik és a helyi házikedvenc/hátasjószág Caragorok is elszaporodnak. Mindez a játékmenetre is kihatással lesz, és akár az előnyünkre is fordíthatjuk, akár miénk már az erőd, akár nem.