Az NRG eSports évi 150000 dollárért vett magának Overwatch játékost

Sinatraa természetesen a liga által előírt összes többi bónuszt is megkapja majd

Az, hogy az esportban nagy pénz van, nem eget rengető újdonság, azonban az ember még így is hajlamos meglepődni, mikor meghall néhány konkrét számot. Most éppen az Overwatch League kapcsán nézhettünk egy nagyot, ugyanis történt, hogy az NRG eSports évi 150000 dolláros összegért szerződtette legújabb játékosát, a mindössze 17 éves Jay „sinatraa” Wont. Ez már önmagában is szép summa, azonban természetesen jár még hozzá többek között egészségügyi biztosítás és nyugdíjalap is.