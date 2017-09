Bár kezdetben a Bluehole veterán munkatársai még nem hittek a Playerunknown’s Battlegrounds feltétlen sikerében, a játék idén márciusi megjelenése óta hatalmas népszerűségnek örvend, és gyakorlatilag folyamatosan dönti a rekordokat. Pár héttel ezelőtt már több aktív játékosa volt, mint a DotA 2-nek , most szombaton pedig már az örökranglistán is sikeresen lehagyta a Valve húzócímét, mikor egyszerre 1.348.374 ember ült le elé.

Ez a teljesítmény már önmagában is elég szép, hát még akkor, ha hozzávesszük, hogy a Playerunknown’s Battlegrounds még csak korai hozzáférésben kapható, ráadásul fizetős is, míg a DotA 2 ingyenesen játszható. Ezen eredmények és számok tükrében nem meglepő, hogy Brendan Greene is egyre bizakodóbban tekint programja jövőjére. A játék atyja egy friss interjúban kifejtette, hogy szerinte akár százmillió példány eladása is lehetséges a jövőben.