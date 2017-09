A PlayerUnknown’s Battlegrounds vitathatatlanul az idei év egyik legsikeresebb játéka. Bár még csak a korai hozzáférésnél tart, Brendan Greene alkotása így is egyik rekordot dönti meg a másik után, sőt, az idei Gamescomon már az első hivatalos versenyét is megrendezték. A játék atyja most azonban egy interjúban elárulta, hogy a stúdió legtöbb munkatársa korántsem jósolt ekkora sikereket a programnak, mikor először hallottak róla.