Ugyan a frissítések gyakoriságán kénytelen volt ritkítani a Bluehole, de ha már beköszöntött az ősz, nem csak nálunk, hanem a Pleyerunknown's Battlegrounds szigetére is leszáll a köd. Rossz hír a campereknek és mesterlövészeknek, de azért ne igyon senki előre a medve bőrére, a köd egy kétélű fegyver: ahogy lehet óvó lepel, halált rejtő veszedelem is válhat belőle. Bár nem hangzik nagy számnak, de egy olyan játék esetében, mint a Playerunknown's Battlegrounds igencsak felboríthatja a bejáratott túlélési taktikákat, és újak megszületését ösztönözheti.

De hogy ne legyen unalmas a dolog, nem folyamatos lesz a jelenség: véletlenszerű időközönként borítja majd el a tájat a köd, szóval nem árt előre felkészülni erre az eshetőségre is. Bár talán ez lesz a legjelentősebb újítás, a most esedékes frissítésben, de nem csak erre számíthatunk: kapunk új fegyvert és hibajavításokat, és valamikor érkezik egy sivatagos sziget is.