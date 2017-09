A Read Dead Redemption 2-ről nem lehetett túl sok mindent hallani az elmúlt hetekben, ez azonban most megváltozni látszik. A Rockstar a napokban tett közzé egy képet Twitteren, amely szerint valami nagy bejelentésre számíthatunk most kedden. Hogy egész pontosan mire, azt nem árulták el, de a kép stílusa alapján (fehér betűk vörös háttér előtt, fekete kerettel) elég egyértelműnek tűnik, hogy a 2018 tavaszán érkező Read Dead Redemption 2-ről tudhatunk meg valami újdonságot.

Azzal kapcsolatban is megindult a találgatás, hogy vajon milyen friss hírre számíthatunk. Jelenleg talán egy sztori vagy egy játékmenet videó tűnik a legreálisabb ötletnek, viszont az is könnyen meglehet, hogy a PC-s verziót fogják bejelenteni a készítők. Hiszen a Take-Two legutóbbi nyilatkozata alapján hisz a platform erejében, és eddig azt se jelentették ki, hogy biztos nem lesz PC-s port. Intő jel lehet ugyanakkor, hogy a játék első része a mai napig nem érkezett meg személyi számítógépre. Hogy mi az igazság, az majd holnap kiderül, egy azonban biztos, mi nagyon örülnénk, ha végre PC-re is ellátogatna a Rockstar westernje.