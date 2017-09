Volt egy csodálatos, nagyjából tíz-tizenkét éves időszak a kilencvenes évek közepétől a kétezres évek közepéig, amikor évről évre jobb és nagyszerűbb űr stratégiák jelentek meg. Imperium Galactica, Haegemonia, Galactic Civilizations, Master of Orion. Ezek közül nem egy cím mára már valóságos klasszikussá vált, és kétség kívül ezeket a klasszikusokat gyarapítja az ez év szeptemberében nagykorúvá váló széria is, a Homeworld.

Habár a játék korántsem volt tökéletes - például a kezelőfelület egy kész katasztrófa volt-, a siker nem maradt el. A játékból hat hónap alatt félmillió kópiát adtak el, ami akkoriban hihetetlen mennyiségnek számított, valamint számos díjat és jelölést is szerzett. Egy évvel később érkezett is Homeworld: Cataclysm című expanzió, melyet a Barking Dog Studios hegesztett, s mely tizenöt évvel játszódik az alapjáték történései után és egy távoli galaxisból érkezett techno-organikus nanobotokból álló agresszív vírus elleni galaktikus küzdelmet mesélt el.

Aki már került stratégiai játék közelébe, annak valószínűleg ismerősen cseng a Relic Entertainment név. Olyan kultikus valósidejű stratégiai játékokért felelnek, mint a Warhammer 40.000: Dawn of War vagy a Company of Heroes széria. De még mielőtt ezekkel befutottak volna, ott volt egy Homeworld című alkotás mely ugyan mára már kissé kikopott a magyar köztudatból, de fényéből - pláne a 2015-ben megszépített és újracsomagolt kiadásokkal együtt- mit sem veszített.

Jelen s jövő

És akkor eljött a nagy hallgatás kora. A Relic-et 2004-ben felvásárolta a THQ, de az IP a Sierra-nál maradt egészen 2007-ig, amikor azt is sikerült megvenniük. Sokáig csak mindenféle kósza információk keringtek egy esetleges Homeworld 3-ról, de ezek a hírek sajnos rendre megmaradtak pletyka szinten. A cím kezdett feledésbe merülni és felkerült azon játékok listájára, amelyek csendben ordítottak egy utolsó, tisztességes harmadik epizódért. Végül hosszas huzavona után 2013-ban a Gearbox Software a SEGA-tól szerezte meg a Homeworld jogait, és ha már megszerezték be is jelentették, hogy feltupírozzák mindkét játék megjelenését mai szintre. Végül ez lett a 2015-ben megjelent Homeworld Remastered Collection, ami felélesztette a halott többjátékos szekciót, tartalmazza mindkét játékot eredeti és megszépített formában is.

Mindeközben 2007-ben egy régi Homeworld fejlesztőkből verbuválódott csapat, a Blackbird Interactive felajánlotta támogatását és segítségét a Gearbox-nak az IP megszerzéséhez, valamint bejelentették saját játékukat, a "Shipbreakers"-t melyet a Homeworld szellemi utódjaként jellemeztek. Időközben a Gearbox megvásárolta a címet és megkezdődött az együttműködés. Előbb Homeworld: Shipbreakers címen fejlesztettek, végül megszületett a Homeworld: Deserts of Kharak mely 2016 januárjában jelent meg és hozta a kötelezően elvárt jó pontszámokat. Történetileg 106 évvel járunk az első rész történései előtt. A Kushanok ekkor bukkannak rá Kharak sivatagjai mélyén eltemetve egy gigantikus hajóroncsra mely egy kőtáblába vésett térképet hordozott Hiigara helyzetéről, valamint az egyik hiperűrmagot rejtette magában. Rövid időn belül a kushan klánok egymás torkának estek a roncsok felhasználását - illetve fel nem használását - illető nézeteltéréseik miatt.

A játék természetesen csodásan néz ki, a zene hozza a kötelező bizsergést és még valamilyen csoda folytán megvan az a bizonyos klasszikus Homeworld hangulat - holott első ránézésre semmi közük egymáshoz-, amiben sokan kételkedtek a bejelentést követően. De legyen akármilyen jó is a játék, mégis rengetegen vannak akik - jogosan - visszasírják a régi, jól bevált csillaghadviselést.