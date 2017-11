Sőt a hivatalos Star Wars oldalon kiadott közlemény szerint Johnson nem csak a trilógiát felügyeli Ram Bergman producerrel karöltve, de ő maga írja és rendezi meg a - egyelőre nevezzük így - 10. részt. Kathleen Kennedy, a Lucasfilm elnöke azt is elmondta, hogy azért esett Johnsonra a választásuk, mert igencsak imádták Az utolsó Jediket, Johnson nagyszerű filmet alkotott. Viszont a közleményből az is kiderül, hogy a történet a franchise egy eddig nem ismert szegletét tárja fel, és már nem a Skywalkerek köré fog épülni, ami nem is csoda, hiszen már a jelenlegiben is csak mellékszereplő Luke és Leia.

Valamit tényleg jól csinálhatott az ifjú rendező, mert eleddig ez az egyetlen film a Disney érájában, amivel semmi gond nem volt. Az ébredő Erő forgatását késleltette Harrison Ford és Abrams lesérülése (ezalatt kissé átírták a forgatókönyvet), a Zsivány Egyes: Egy Star Wars történet végét teljesen újraforgatták, míg a Solo és a Star Wars IX rendezőit lecserélték – utóbbihoz új forgatókönyvet is írnak egy új forgatókönyvíróval. Ezzel szemben Az utolsó Jedik forgatásáról semmi vészjósló hír nem jött, még Carrie Fisher halálával együtt is gördülékenyen zajlott.