Rekordot döntött a Star Wars VIII második trailere, a Youtube hivatalos SW csatornáján az egy hete bemutatott anyag lassan már 33 milliós megtekintésnél jár. A Star Wars IX. részének forgatása azonban nem ment jól, a Lucasfilm kirúgta a rendezőt, Colin Trevorrowot, majd felkérte J.J. Abramst, hogy vegye át a dirigensi feladatokat, aki ezt el is vállalta. Most pedig elmondta milyen filmet szeretne készíteni.

Állítja, hogy a 2019 végén érkező új rész nem fog a múltban ragadni, ő a jövőbe tekint már a forgatókönyv írásakor is. "Úgy érzem, ugyanazzal a lelkesedéssel kell megközelítenünk ezt a filmet, ahogyan gyerekkorunkban vártuk ennek a sorozatnak az új részeit. Ugyanakkor új helyeket is meg kell mutatnunk és ez a mi felelősségünk." Az utolsó Jedikben trailerében már láthattuk az erre vonatkozó törekvéseket, így, ha hiszünk Abramsnak még többet is láthatunk majd a messzi-messzi galaxisból. Új bolygókat, lényeket, droidokat, a Galaxis szinte a végtelenségig tágítható, így biztosak lehetünk abban is, hogy a Disney nem fogja veszni hagyni aranytojást tojó tyúkját, és 2020 után lesz egy negyedik, sőt, talán egy ötödik trilógia is.

"Különös dolog ez. Michael Giacchino olyan filmeken dolgozott, mint a Majmok Bolygója, a Star Trek vagy a Star Wars. És ezek olyan címek, amikről sokan csak álmodnak. Még nem árulhatok el semmit, de van még hova mennünk." -- tette hozzá J.J. Abrams, aki valószínűleg ugyanolyan akcióorgiát fog átadni a rajongóknak, mint ahogyan pár évvel ezelőtt az Ébredő Erővel is tette.