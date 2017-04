Ugyan megjelenési dátumot még mindig nem kaptunk, de az Anti-Matter Games megnyitotta a Steamen a Rising Storm 2: Vietnam Digital Deluxe előrendelési lehetőségét – ráadásul most 25%-kal olcsóbban, 20,99 euróért (kb. 6500 forintért) lehet megvásárolni –, ezzel együtt a gépigény is kikerült a nyilvánosság elé.

Mint látható, nem ez lesz az új erőműtesztelő program, egy mai viszonylatban alacsony kategóriás gépen is elfutkos, és az ajánlott gépigény sem verdesi a plafont, átlagos gépeken minden gond nélkül indulnia kell a leírtak alapján.

Minimum gépigény

Op. rendszer: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 64-bit (utolsó Service Packkal)

Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 64-bit (utolsó Service Packkal) CPU: Intel Core i3 2.5GHz vagy AMD Phenom 2.5GHz

Intel Core i3 2.5GHz vagy AMD Phenom 2.5GHz Videó kártya: NVIDIA GeForce GTX 460 vagy ATI Radeon HD 5850

NVIDIA GeForce GTX 460 vagy ATI Radeon HD 5850 DirectX: 11

11 Memória: 4 GB RAM

4 GB RAM Tárhely: 12 GB

Ajánlott gépigény

Op. rendszer: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 64-bit (utolsó Service Packkal)

Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 64-bit (utolsó Service Packkal) CPU: Intel i5 3.2GHz vagy AMD 4GHz

Intel i5 3.2GHz vagy AMD 4GHz Videó kártya: NVIDIA GeForce 760 vagy AMD R9 270X

NVIDIA GeForce 760 vagy AMD R9 270X DirectX: 11

11 Memória: 6 GB RAM

6 GB RAM Tárhely: 12 GB

Ami a Steamen elérhető Digital Deluxe kiadást illeti, ez a játékon túl tartalmaz két Boonie sapkát, amiket a vietnami és az amerikai egységek kobakjára is felrakhatunk, illetve a további kozmetikai elemeken túl a zenei album is a miénk lehet, ha ezt a változatot zsákuljuk be.