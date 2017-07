A Middle-earth: Shadow of Warban rengeteg egyedi, sajátos tulajdonságokkal rendelkező ellenféllel megküzdhettünk, a legádázabb ellenfelünk viszont nem fogja elfelejteni a sérelmeit, és a folytatásban is megnehezíti majd az életüket. Viszont a legerősebb uruk szövetségesünk is kisegíthet majd minket a folytatásban, mivel ő is átkerülhet a Middle-earth: Shadow of Warba. Ehhez csupán a Middle-earth: Shadow of Mordor legújabb frissítése által felkínált opcióval kell élnünk.