A Shakes & Fidget fejlesztői azonban máson is törik a fejüket. A Playa Games által a Gamescomon bejelentett Clash of Empires stratégiai játékról egyelőre teljes a csend, de szeretnének egy point&click stílusú kalandjátékot is életre hívni ebben az univerzumban, amelynek célja a színtiszta szórakoztatás lenne. A projekt mögé a The Book of Unwritten Tales és a The Raven – Legacy of a Master Thief (januári PC GURU teljes játékunk) címeket is jegyző KING Art Games állt be. Ha játszottatok a Day of the Tentacle vagy a Sam & Max játékok valamelyikével, akkor már sejthetitek, hogy őrületes szereplőkre és nyakatekert feladványokra számíthatunk. Talán még a Deponia sorozat is ide köthető, ahol igen sokszor kapott az ember a fejéhez egy-egy jelenetnél.

A gyűjtés célja a 250 ezer eurós határ lenne, amelyet a fejlesztők kipótolnak további félmillió euróval, ezzel beindulhatna a konkrét fejlesztés. A játék elkészítése során figyelembe veszik majd a támogatók javaslatait. A megjelenés 2018-ban várható. Minden további információt a projekt Kickstater oldalán találhattok meg.