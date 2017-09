Bár a politikai korrektség PC igazgatóval beszivárgott South Park utcáira, szerencsére a lakók magasról tesznek rá, ami bizony a South Park: The Fractured but Whole-on is látszódni fog, már a játék kezdetekor, merthogy a nehézségi fokozat attól függ majd, hogy milyen bőrszínű hőst választunk (a lenti videóban 5:40-nél láthatjuk az idevonatkozó részt).

A legkönnyebb fokozaton New Kid fehér ember lesz, mert hát nekik úgyis minden könnyű, míg a legnehezebb fokozaton olyan csokibarna lehet, mint Séf bácsi volt. És a legnehezebb fokozatot választva még Cartman is megjegyzést tesz: „ne aggódj, ez nincs hatással a harcra, csak éppen minden másra az életedben.”

A fenti videót készítő Aoife Wilson és Chris Bratt rá is kérdezett erre a készítőknél, akik elmondták, hogy a nehézségi szint a kiérdemelhető pénzre, illetve arra, hogyan szólnak majd New Kidhez a többiek. Emellett még jópofa adalék, hogy idővel Mr Mackey közbenjárásával nemet is választhatunk, mindjárt három közül: férfi, nő, más.

Mindemellett kaptunk két új trailert is, ami a South Park: The Fractured but Whole két szembenálló frakcióját mutatja be. Az egyik banda a Mosómedve és Barátai, ami értelemszerűen Cartman, azaz a Mosómedve csapata. A másik csapatot, a Freedom Palst Mysterion, alias Kenny vezeti.