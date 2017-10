Kicsit döcögős rajtot vett a South Park: The Fractured but Whole

A játékot védő Denuvót egy nap alatt feltörték a kalózok

Most pedig az is kiderült, hogy az előrendelésekkel is probléma van

Az Ubisoft előtölthető digitális verziókkal próbált kompenzálni, de az aktivációs kód a dobozos kiadással érkezik csak

Többen is arra panaszkodnak az interneten, hogy az előrendelt South Park: The Fractured but Whole Coon Mobile-al kiegészített gyűjtői kiadását nem kapták kézhez. Így hiába rendelte valaki elő a játékot mondjuk februárban vagy akár 2016 decemberében, most nem tud vele játszani. Az internetes áruház a weboldala szerint kifogyott a kérdéses kiadásból, Redditen pedig több kommentelő is azt írja, hogy az Amazon alkalmazottaitól kapott tájékoztatás alapján az Ubisoft eleve nem is küldött ilyen verziót nekik.