Bár nem is olyan rég még arról ment a vita, hogy vajon a Denuvo örökre véget vet-e a kalózkodásnak, azonban úgy látszik, erre a kérdésre a válasz egyértelműen nem. Az osztrákok szupervédelme a Doomtól például még négy hónapig tudta távol tartani a kalózokat, azonban a Resident Evil 7 vagy a Rime esetében már csak öt napig húzta, mostanában pedig egy nap alatt törik fel, mint ahogy azt a FIFA 18, a Total War: Warhammer 2 vagy a Middle-earth: Shadow of War példája mutatja.

Most pedig csatlakozott a feltört játékok egyre hosszabb sorához a South Park: The Fractured but Whole is, melynek szintén egy nap alatt játszották ki a védelmét a kalózok. A kérdés már csak annyi, hogy vajon az Ubisoft is eltávolítja-e a Denuvót a játékból, mint tették azt a Doom vagy a Rime esetében, vagy nem vesződnek ilyesmivel.