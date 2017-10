Nem áll jól a Denuvo szénája, ahogy azoké a kiadóké sem, akik az osztrák “szuprevédelmet” választották játékuk védelmére. A kalózoknak ugyanis most már egy napjába sem telik feltörni, vagyis gyakorlatilag értelmetlen a használata, ja, és innen ajánlanánk a figyelmükbe az Európai Bizottság (eleinte elhallgatott) felmérését , miszerint nincs összefüggés a kalózkodás és az eladások között.

A Total War: Warhammer 2 még hétvége előtt felkerült a torrentoldalakra (csak aztán nehogy bitcoint bányásszanak a gépeddel), és a FIFA 18 sem húzta sokáig: mindkét játék kevesebb, mint 24 óra alatt feltörésre került, ezzel új rekordot állítva be. Most már csak az a kérdés, hogy az Electronic Arts a Mass Effect: Andromedához hasonlóan eltávolítja-e a sportjátékból a védelmet, vagy sem.

Ahogy eddig is, most is azt mondjuk, hogy ha érdekel egy játék, akkor tiszteld meg és támogasd a fejlesztőket azzal, hogy megvásárolod.