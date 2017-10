A Ubisoft elindította az I Am The Fart (Én vagyok a fing) nevezetű versenyt. Ennek lényege, hogy a jelentkezőknek el kell küldenie egy videót, amelyben fingnak egy hangosat. A legjobb fingó lehetőséget kap, hogy elutazzon San Franciscóba, ahol szakemberek rögzítik a fingás hangját, ezzel hivatalosan is ő lehet a South Park: The Fractured But Whole fingja. A verseny már el is indult, a honlapon több „tehetség” fingós videója is megtekinthető, hallgatható.