Most is ez történt. Brian Recktenwald olyan játékok környezetét alkotta meg, mint a Star Wars: The Force Unleashed két része, és bizony a 1313 is ott van a portfóliójában. Ezeken a képeken is jól látszik, hogy bizony egy meglehetősen komor, sötét tónusú játékkal lett volna dolgunk, ami inkább hajaz egy Blade Runner filmre, semmint egy Star Warsra – noha a filmek és A klónok háborúja sorozat is meg-megvillantotta a messzi-messzi Galaxis eme sötét csücskét.

A sors fura fintora, hogy a Visceral dolgozott egy Star Wars-játékon, amiről úgy gondoltuk, a 1313 utódja vagy legalábbis szellemi örököse lehet, erre azt a stúdiót is bezárták, s ugyan a projektet nem törölték, de az új fejlesztőcsapat, az EA Vancouver alaposan átdolgozza a programot.