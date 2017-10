Az Electronic Arts és a Dice két nappal meghosszabbítja a bétatesztet, így egész pontosan helyi idő szerint október 11, szerda este hat óráig apríthatják egymást a lázadók és a birodalmiak. Örvendjünk (vagy ne), a november 17-i megjelenés ettől nem csúszik.

The #StarWarsBattlefrontII Beta has been extended two more days! Play until Wednesday, October 11. pic.twitter.com/nxClw1if9N