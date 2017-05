A Star Wars 1313 mellett a Star Wars: First Assault volt még az a játék, ami a Disney felvásárlás áldozatául esett. A már amúgy is egy ideje gyengélkedő LucasArts (tervekkel teli volt, de játékokat alig készített) koncepciója az volt, hogy egy gyors, pörgős FPS-t csinál, kicsi pályákkal, afféle Star Wars: Call of Duty formában. És persze itt is a Birodalom és a Lázadók Szövetsége lőtt volna egymásra.

Az Unreal Engine hajtotta, eredendően PS3-ra és Xbox 360-ra szánt játék hajszálnyira volt a nyílt bétateszttől, amikor a kasza utolérte. Ezt már több dolog is bizonyította, legutóbb egy videó, most pedig az a tény, hogy elérhetővé vált a béta build. De azért még ne örüljetek, mert csak Xbox 360-on üzemelhető be, és még annak is a fejlesztői, vagy a módosított RGH-s változatával. Ugyanakkor most, hogy elérhetővé vált, nem kizárt, hogy valaki átalakítja szélesebb körben is használható programmá. Innen tölthető le.