Kingnél nagyon fontos a gyerekkor, illetve a felnőtté válás rögös útja, ahogy persze az is, hogy ő maga egy sikeres íróvá vált, akivel szemben óriási elvárásokat támaszt az „állandó olvasó” (King így nevezi befogadóit). Éppen ezért a horror és a thriller hatása szinte mindig ebből a két alapvető témakörből levezethető. A Ragyogásban és a Tortúrában az írólét gyötrelmei jelennek meg, míg a Carrie és A test című novella felnövekedési (coming of age) történetek. Az Az című, az író egyik fő művének tartott regénymonstrum (az amerikai keményfedeles változat 1138 oldalas) a két témát egyesíti, és eleddig egy filmfeldolgozást ért meg 1990-ben, a mozikban pedig éppen most debütál a második Andrés Muschietti rendezésével, a New Line Cinema gondozásában.

Stephen King kétségkívül a kortárs szórakoztató irodalom egyik legsikeresebb és legjobb írója, a horrorsztorik királya (erre már neve is predesztinálta). És tegyük hozzá, hogy a legsokszínűbb is. Sokszínűnek nevezhetjük Kinget, mivel bár a legtöbben a horror műfajához kötik nevét, Stephen King alkotott nemcsak sci-fiket és fantasy-ket (A Setét Torony, A halálsoron, Atlantisz gyermekei), de remek, olykor nosztalgikus hangvételű drámákat is (A remény rabjai, A test). Sőt a legjobb King-regények és -novellák vegyítik a drámát a horrorral és thrillerrel (Carrie, Ragyogás, A holtsáv, Tortúra stb.), így az író művei egyáltalán nem az olcsó ponyvaregény kategóriájába tartoznak, habár a szépirodalom nábobjai a kánonba sem engednek bebocsátást Stephen King művei számára.

Az Az szerencsére jó kezekbe került még akkor is, ha amúgy meglehetősen problémás volt a legújabb film elkészülte. Az eredeti forgatókönyvet még 2009-ben írta Cary Fukunaga (többek között a True Detective-sorozatok producere volt, és Sin Nombre című remek bűnfilmje is emlékezetes), de a stúdió és az író közti hercehurca miatt elhúzódott a fejlesztési folyamat, így a projekt közel egy évtizedig csak nem akart beindulni, már maga Stephen King is lemondott róla. Azonban szerencsére 2015 után felgyorsultak az események, bejött a képbe Andrés Muschietti, és végre elkészült az Az második adaptációja. Mely azért annyira nem lett jó, amennyire vártuk.

Ami összeköti ezeket a gyerekeket, az természetesen az Az (de szép névelőhalmozás!). Mindenkinek van valamilyen igencsak valószerű látomása, amely a gyerekek félelmeihez kapcsolódik (Bill természetesen az eltűnt Georgie-t látja, a hipochonder Eddie-re egy leprás rázza a fertőt, a menstruációtól és szexuális éréstől rettegő Beverly fürdőszobáját vér önti el). Míg meg nem osztják egymással bizarr nyári élményeiket, addig mindannyian kiszolgáltatott áldozatok. Ám ahogy az lenni szokott a tinédzserfilmekben vagy a tinihorrorokban, a gyerekek egy idő után erőt vesznek magukon, összefognak, és szembenéznek nemcsak a Krajcárossal, de nagyon is emberi erőszaktevőjükkel, Henry Bowers-szel is.

Az Azt okosan terjedelme miatt két részesre tervezték. Így a mostani, az első rész nagyjából a King-regény első felét (illetve magyar kiadásban az első kötetet) dolgozza fel. Azaz a 2017-es film a kamaszok történetét meséli el. A centrumban így a Vesztesek Klubja áll, akik mind valamilyen problémás családból származnak, és akiket az elmebeteg bully, Henry Bowers bandája terrorizál. Bill a film elején veszíti el testvérét, Georgie-t (ugyebár a Krajcáros csalja le a csatornába), és nem tud megküzdeni ezzel a traumával, nem adja fel öccse keresését. Stanley tradicionális zsidó családban nő fel, és a hagyományoknak kellene megfelelnie, de ez nem nagyon megy neki. Eddie-t hipochonder édesanyja betegségfóbiássá neveli, folyamatosan gyógyszereket szedet vele. A csapathoz később csatlakozik Mike, a színesbőrű fiú, akit nagyapja nevel, de a bizonytalan és félénk fiú nem tud olyan kemény lenni, mint amilyennek a nagypapa szeretné. A tinédzserlány Beverly-t édesapja szexuálisan zaklatja, és nem tud mit kezdeni a lány a nőiesedéssel sem (akárcsak Carrie, King másik traumatizált hősnője), ráadásul az iskola cédájának is tartják szegényt különcsége miatt. Ben pedig a testsúlyával küzd, és az is potenciális célponttá teszi, hogy a kortárs fiúkhoz hasonlóan nem heavy metalt, hanem lányos popzenét hallgat. Talán egyedül a nagymenő Richie a normális a vesztesek közül, hacsak hatalmas szemüvege és bohócoktól való félelme teszik őt is piszkálódás tárgyává.

A legújabb Az alkotóinak könnyű dolga is volt, meg nem is. Könnyű, mert az 1990-es adaptáció felemásra sikeredett, mely többek között annak volt köszönhető, hogy bár Tim Curry Krajcárosként zseniális alakítást nyújtott, és a gyerekszínészek is kitettek magukért, a felnőttes rész már nem volt valami jó, és a lezárás kifejezetten gagyira sikeredett minden szempontból (a CGI-t persze nem illik a mából ekézni, de ha más korabeli, jobban sikerült filmhez mérjük, akkor is nevetséges). Ugyanakkor azzal Andrés Muschiettiéknek is lehetetlen volt megbirkózni a monumentális regény minden részletének vászonra adaptálásával. Természetesen rákényszerültek az alkotók, hogy rövidítsenek, kivágjanak részeket, és bár az Az közel 2,5 órás monstrum, így is túlságosan sűrűnek érezheti a néző.

És ez a legnagyobb baj Muschietti művével: rosszak benne az arányok. A regényben igen sok idő jut arra, hogy a karaktereket szép nyugodtan kidolgozza Stephen King, élettel töltse meg a gyerekeket, és a különféle rémséges víziókat is jól el lehetett osztani a történetben. A filmben viszont nagyon mesterségesen vannak egymáshoz illesztve a drámai és a horrorrészek. Most jön egy depizős epizód, melyben Bill szenved Georgie hiányától, vagy Beverly perverz apjától, aztán tudjuk, hogy közeledik a Krajcáros, majd hopp, egy kis feelgood fürdőzés és csínytevés, de jaj, itt van Henry Bowers és bandája, kezdődhet a bully. Andrés Muschietti műve gyakorlatilag ezt a metódust ismételgeti: karakterépítés, drámázás, rémisztgetés, bullyzás. Egy idő után emiatt nagyon kiszámítható lesz az Az, ami lehetetlenné teszi a félelmet és a rettegést is. Sőt jómagam felnevettem bizonyos részeken, mikor Henry túltolt karaktere hirtelen feltűnik egy-egy boldogabb jelenet után, és értelmetlen agresszióval a kamaszfiúkra támad bandájával. Persze minden bullyzó kiszámítható és ostoba, hiszen a másik, a gyengébb piszkálása motiválja, azonban egy filmben ezt rutinná tenni nem szerencsés, főleg nem ilyen eltúlzott, önparódiába hajló módon.

Ráadásul meg van a lehetőség arra, hogy Henry figurája esetleg mélységet is kapjon, mivel az ő édesapja sem egy mintaszülő, és nagy része van abban, hogy fia olyanná vált, amilyenné. Azonban sajnos az Az alkotói kihagyták ezt a ziccert, és meghagyták sablonos gonosznak Henryt. És olaj a tűzre, hogy a könyvtől is eltértek a karakter történetét tekintve, mely az egy-másfél éven belül érkező folytatás szempontjából igen problémás lehet. (Aki ismeri a regény sztoriját, az kapizsgálja, mire utalok.)